Je me nomme MICKAEL GOLI.

Je suis de nationalité ivoirienne et TECHNICIEN SUPÉRIEUR MINES, GÉOLOGIE ET PÉTROLE.

travaille actuellement KONE CONSTRUCTION SARL, je me refaire aux opportunités qui se présentent a moi tout en restant optimiste qu'un jour j'aurai le Bénédiction d'exercer dans mon domaine de formation qui est les mines.

l’espoir notre armes de combat.



Mes compétences :

Mines

Pétrole

Géologie