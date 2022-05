Mickaël GONÇALVES

COMPETENCES FONCTIONNELLES



Gestion de projet :

Recueil et Analyse des besoins

Spécifications techniques et fonctionnelles

Test et Recette

Conduite du changement



Business Intelligence :

Création reporting sous BO et Crystal report

Installation de BO sur un environnement SAGE

Migration Business Objects



COMPETENCES TECHNIQUES



SGBDR :

Microsoft SQL Server 2003, Microsoft SQL Server 2005, Oracle 8i, 9i, 10gR2, 11g, MySQL 4.0

Langages :

SQL, PL/SQL, PHP4, C, C++, Java, Langage B, Assembleur x86

BI :

Business Objects 5, Business Objects 6.1, Business Objects Xi 3.1 SP3, Crystal Report 9

ETL :

Talend TOS 4.0.0, Talend TOS 4.1.2, Talend TIS 4.0.2

Logiciels :

Microsoft Office, MS project, Visio, Objecteering, Matlab, Visual C++, Eclipse

Systèmes :

RedHat, Debian, Ubuntu, Windows 2000, XP

Méthode :

UML

Langues :

Anglais (TOEIC 870), Portugais, Espagnol



Mes compétences :

Business

Business Objects

Crystal Report

Microsoft Business Intelligence

Talend