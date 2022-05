Mickael GONZALES

Depuis 2007 dans le conseil auprès des compagnies d'assurance, je participe essentiellement à des missions visant à optimiser les processus comptables et financiers.



Chez Accenture depuis 2010, participation à des projets de transformation de la fonction finance & comptable dans le secteur de l’assurance impliquant la gestion de problématiques fonctionnelles & techniques.



Chez Ernst & Young de 2007 à 2010, réalisation de missions d’assistance comptable et d’optimisation du processus finance en Assurance.



Intervention pour des clients comme AXA, BNPP Assurance, CNP Assurances, Predica (Groupe Crédit Agricole), Zurich Assurance, sur des problématiques telles que :



* Optimisation des processus comptables et financiers



* Refonte et industrialisation de reporting financiers



* Production et optimisation d’inventaires comptables, d’états réglementaires et internes en normes Française et IFRS



* Problématiques d’adossement Actif / Passif des portefeuilles financiers



* Processus de production de la norme Solvency 2



* Pilotage et gestion de projet



Mes compétences :

Assurance

Conseil

Gestion de projet