- Mener les opérations d'étude, d'installation, de programmation et de mise en service GTB (automatisme, régulation, supervision, système et réseaux).

- Effectuer la mise au point de boucles de régulation (étude, définition de l'instrumentation, programmation, mise en service et essais).

- Rédiger et mettre à jour les analyses fonctionnelles et la documentation technique.

- Former les utilisateurs finaux.





