Mickael GOYAT

Je me prenome Mickaël, je n'ai que 30 ans mais j'ai acquis plusieurs expérience dans des domaines différents. J'ai fais des études de comptabilités avec mon BAC STG option CFE (Comptabilité et finance des Entreprise) en poche puis je suis parti vers la vente qui ma donné accès au BTS GUC ( Gestion des Unitées Commerciale).



Quelqu'un d'entrepreneur, dynamique et volontaire je ne souhaite que de gravé les échelons pour atteindre un poste à haute fonction.



J'ai eu un poste de responsable de l'événementiel de la discothèque l'Amirauté au Casino de Cherbourg, j'animai celle ci et je motivai mes collègues au maximum afin de travailler tous dans la même direction.



Actuellement Technicien en radioprotection chez Orano DS, je souhaite revenir dans mon domaine d'activité premier.



Mes compétences :

SAP

SAV

Vendeur

Relation clients

Disc jockey

Excel

Ciel compta

Word

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel