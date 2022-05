Mickaël GRANGIER

Diplôme d’ingénieur-maître en MIAGE, anglais courant, 15 ans d’expérience en informatique dont 3 en Belgique et 1 en Suisse (germanophone) en ayant développé les compétences suivantes :



o Gestion de projets complexes en environnement incertain

o Management d’équipe (motivation, développement)

o Optimisation de gouvernance SI

o Rationalisation budgétaire



Spécialisation dans la mise en œuvre de centre de services partagés (Finance, RH, Achats, IS) et de projets digitaux de grande envergure





Mes compétences :

Gestion de projet

Stratégie digitale

Stratégie d'entreprise

SAP

Leadership

Transformation SI

Gestion de la relation client

Amélioration de process

Team building

Gestion d'équipe

ERP

Business Transformation

Conduite du changement

SQL