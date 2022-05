Mickael GUIHENEUF

Depuis 1998, j'ai occupé différents postes de chef de projets informatiques dans le domaine de la logistique et supply chain. Avec mes équipes, nous avons déployé des progiciels et ERP dans plusieurs pays en Europe, US et Asie. J'ai aussi assumé le rôle de responsable systèmes d'information dans le domaine des douanes: responsable d'une équipe projet et support applicatif, j'étais le garant du bon fonctionnement des opérations en production, ainsi que du bon déroulement des projets sur le progiciel.



Mes compétences :

PMP

SAP