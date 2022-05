Mickaël GUYON

Etudes :

2008 : DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation en alternance.

2010 : Licence Pro Coordonnateur des Améliorations des Processus d'Entreprise en alternance.

2011 : Master Conseil en organisation et management du changement



Activités professionnelles :

2004 à 2008 : Réalisation de nombreux stages dans le cadre de mon BEP et mon BAC PRO.

2005 à 2008 : Emploi étudiant chez Macdonald's.

2008/2010 : Logisticien approvisionnement chez STORENGY une société de GDF SUEZ.

2010/2011 : Chef de projet junior au sein de la SNCF.

Mars 2012 : Responsable d'équipe logistique chez LIDL.

Mars 2013 : Responsable de services chez LIDL.



Mes compétences :

Logistique

Organisation

Qualité

Management