Mickaël HALGAND

J’ai acquis au sein des différents établissements, une expérience étoffée tant en matière de gestion des flux et approvisionnements, qu’en terme de négociation avec les fournisseurs et du suivi de leurs prestations.

Par goût, je me suis spécialisé dans la logistique et les achats. Les diverses missions que j’ai eu à mener m’ont permis d’accroitre mes connaissances dans les domaines de la gestion des stocks, le suivi des approvisionnements, la négociation ainsi que la résolution de litiges. J’ai eu l’opportunité, de participer à plusieurs projets logistiques et achats à un niveau national. Cela m’a permis de gérer des prestations de l’amont (sourcing, choix des fournisseurs, négociations) à l’aval (suivi de chantier, mise en place d’actions correctives lorsque cela a été nécessaire et réception).



Toutes mes expériences m’ont permis de développer mes qualités relationnelles tant en interne qu’en externe sans jamais perdre de vue mes objectifs. J’ai de plus, au travers une expérience variée, pu acquérir une vision transversale de l’entreprise qui me permet aujourd’hui de bien comprendre les stratégies et leurs enjeux.



Mes compétences :

Approvisionnements

Achat

Approvisionnement

Gestion de production

Gestion des Stocks

Négociation

Logistique

Gestion de projet

Management

ERP