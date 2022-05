Sandrine SALMON LEMAY

Il était peu probable que des études en langues étrangères puis en journalisme me conduisent à un poste de RSI et pourtant... c'est avec passion que j'exerce cette profession depuis plus de 15 ans.

Il faut répondre à toutes les exigences, appréhender tous les métiers de l'entreprise pour apporter des solutions adaptées, dans un environnement technique toujours en évolution.



Mon objectif désormais est de mettre au service des entreprises mes compétences en gestion de projet en alliant professionnalisme et dynamisme.



Combiner ma tendance naturelle à l’organisation et mon goût des nouvelles technologies pour répondre aux exigences des nouvelles réglementations telles que le RGPD et réussir à transformer une nouvelle contrainte en opportunité en devenant Délégué à la Protection des Données.



Mes compétences :

SAP

ERP

Industrie Pharmaceutique

OTC

CRM

Réseaux