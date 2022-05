Ingénieur Structure au sein de l’activité « Structure et Événementiel » : diagnostics et vérifications de la solidité et de la sécurité de bâtiments, ouvrages d'art, installations industrielles et structures éphémères. Sapiteur pour des cabinets d'expertise.



Mes compétences :

Dimensionnement de structure

Pathologie bâtiment et ouvrage existants

Assistance technique

Formation et enseignement

Gestion de projet