Gaëlle HARISTOUY

Grand changement professionnel, je suis maintenant Animatrice du réseau associatif Champagne Ardenne Nature Environnement une fédération d'associations, agréée pour la protection de la nature et de l'environnement.

Je me suis rapprochée de la nature depuis quelques années et j'ai suivi une formation guide nature que je viens de finir!



Mes missions:

Sensibilisation et éducation à la protection de l'environnement, organisation de sorties natures, d'expositions, recherche de financements...



Grâce aux différentes activités que j'ai pu faire: Consultante - formatrice/Animatrice culinaire/Enseignante vacataire/Responsable d'1 point de vente de produits locaux/Secrétaire d'1 association, j'ai acquis des compétences indispensables à ce nouveau métier!



Planification, organisation et réalisation d'animations et d'événements

Création et diffusion de visuels de communication

Gestion administrative

Pédagogie

Relation clients