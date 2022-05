Mickael HÉBERT

EASY MODULE,

accompagne les professionnels dans l’organisation de leur évènement et valorisation de leur entreprise.



La modularité et l’originalité rendent les modules adaptables, personnalisables et évolutifs. Cette ligne est spécialement conçue pour faciliter la mise en place de vos événements. Mobile, résistante, insensible au froid comme au chaud, à la lumière et aux tâches, facilement transportable, elle s’adapte à la plupart des situations



une utilisation simple et rapide.



Chaque module est totalement indépendant et mobile. L’assemblage des modules se fait par simple clic et permet différentes configurations. Equipés de leds bleues ou RGB sur nos bars, nous proposons de créer de multiples ambiances. Pour les plus exigeants, nous concevons et fabriquons des mobiles exclusifs sur mesure.



est situé à Annecy



.Nous intervenons sur la région Rhône-Alpes, mais également sur le territoire Français & Suisse grâce aux différentes concessions situées en région Bretagne, Ile de France, PACA et Genève.



Préoccupés par la qualité de nos prestations, nous planifions et organisons la mise en place de nos modules selon vos demandes.







Mes compétences :

luxe

business

négociation

communication