Benoit RAYMOND

Bonjour à tous,



Aujourd'hui à 42 ans mon parcours personnel et professionnel est le suivant :



Je suis né et ai grandi en Afrique où j'y ai fait mon enfance et mon adolescence.



Ce parcours privé me suit jusqu'à ce jour où je souhaiterai intégrer une fonction à l'international.



je suis passionné et toujours en recherche de nouvelles idées.Ce qui m'importe au journalier est de vivre mon travail avec fougue et d'y prendre plaisir car je crois que c'est cela l'important.



A ce jour je maîtrise ma fonction mais bien sûr j'en apprends encore.



J'aime mon métier et ce qui s'y rapporte mais je crois vraiment qu'une remise en cause est toujours importante pour avancer plus sûrement et savoir se donner ainsi la possibilité de se régénérer.