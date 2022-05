Mickael HERIN

J'oeuvre depuis plusieurs années dans l'industrie avec comme objectif principal : l'amélioration continue au service des client.

Mission simple à présenter cependant elle est peu évidente à développer et surtout à maintenir dans le temps.

Il faut avant tout savoir que ce n est pas un "style" ou une mode, ce doit être une vrai confession de foie de la Direction.

En effet, si nous voulons réussir et progresser, nous devons travailler en équipe et se remettre en question régulièrement. Rien n'est jamais naquis , or tout est possible.



Mes compétences :

Sécurité au travail

Sauveteur secouriste du travail

Management de la qualité

Chaine logistique

Réglementation ICPE

Gestion de projet

Organisation du travail

Méthodes d'analyse de risques

Audit processus interne et externe

Gestion économique et social d'un process

Analyse des risques QHSE

Maîtrise des outils LEAN MANUFACTURING