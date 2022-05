Mickael HOUET

Curieux et passionné par la technologie et le web, je développe des sites web (e-commerce ou autre) et des applications web depuis plus de 14 ans de manière professionnelle. Parce que j'apprécie toujours de partager mes expériences et que l'on puisse apprendre les uns des autres, je suis un fervent adepte des logiciels open source et de la programmation "egoless":

https://blog.codinghorror.com/the-ten-commandments-of-egoless-programming



Je suis actuellement lead tech php avec une forte expertise Symfony. Je développe également des applications Web en javascript et vue.js, et j'ai une forte appétence pour la technologie docker.



Les principales technologies que j'utilise sont:



PHP 7, avec ou sans framework, Composer, Symfony 3 et 4, Git (avec les repositories Github, Gitlab, Bitbucket, Altasian Stash), MySQL, html5 / css3 (bootstrap), Docker et docker-compose, Javascript / JQuery, vue. js, webpack, plateforme LAMP, moteur de recherche solR.



Mes compétences :

PHP

JQuery

CSS

Web

Ajax

XHTML

Développeur

Adobe Flash