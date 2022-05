Mickael HUMBERT

Ingénieur brevets depuis 2009, mes missions principales sont:

-détection d'inventions,

-suivre les examens des demandes de brevet devant différents offices dans le monde (EP, US, JP,...),

-étude des libertés d'exploitations,

-rédactions de demande de brevet,

-négociation de clauses dans les contrats.



Avec le temps, d'autres missions ou projets se sont présentés:

-responsable brevet pour la Roumanie, Turquie et Maroc (mise en place de procédure de déclaration d'invention ou modification de la procédure selon l'évolution législative),

-Mise en place d'un parcours de formation interne,

-Administration d'un progiciel de gestion du portefeuille brevet.



Si vous avez des questions sur la PI n'hésitez pas à me solliciter.



Mes compétences :

Propriété industrielle

Handball

PC Hardware

ORBit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac