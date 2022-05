Mickael IBARZ

Responsable d'une équipe de commerciaux seniors

Missions :

- Développement commercial,

- Elaboration et Planification des actions commerciales

- Veille et conseil sur de nouveaux leviers et innovations technologiques

- Gestion du sales pipe et des budgets associés

- Analyses macro du marché de la publicité à la performance

- Gestion d'un porteuille client grands comptes



Compétences - Marketing à la performance:

- CPA, CPL, CPC, CPM

- Comparateurs

- Retargeting et email retargeting

- Display et régies à la performance

- Emailers à la performance / envois dédupliqués

- Facebook Ads / Social Rewarders

- RTB

- Mobile et m-commerce

- Tracking, tag container et déduplication