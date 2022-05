Mickaël JAEGER

Ma mission à ce jour:

Assurer le développement industriel de ma société

Définir les axes de diversification ( Avec la direction)

Présenter un budget prévisionnel de ventes

Anticiper les moyens humains et techniques liés à la croissance

S'impliquer dans les choix d'investissement stratégique de l'entreprise

Manage le département développement industriel, lui fixe les objectifs liés aux projets d'entreprise en collaboration avec la direction

Développer l'image de la société



Aspect opérationnel :

Centralise les demandes clients:

Elaboration de l'offre et des conditions de vente ( Faisabilité, Qualité, Délai, Prix)

Suivi de l'offre

Informe la direction de la probabilité de transformation de l'offre en commande

Assure la revue de contrat

Bilan d'affaire ( Technique, humain, analyse des écarts / budget, délai/qualité/prix)



Connaissances en Achats :

Matières Premières :

Acier, Alu, Inox (bande refendue, tôle, tube, profilé)

Packaging (bois + cartons)

Composants Méca : système pneumatique et électrique, tourelles, visserie, quincaillerie.

Outillage Machine ( outil de coupe, pliage)

Sous-traitance : Traitement de surface (galvanisation, métallisation, thermo laquage) pièce sur plan ;

Sous-traitance: Produit à plat ( Laser Poinçonnage) + Produit fini. ( Tôlerie)

sous-traitance: Conditionnement emballage

Mise en place de contrat cadre.



Mes compétences :

Achats

Commerce

Negociation

Contrats