Mickael JAILLET

15 années d'expérience dans le domaine de l'outil coupant, je me suis développé en passant par différents postes pour optimiser mes connaissances dans les divers processus de fabrication.

De la rectification, au taillage, à l'affûtage, au développement & à la création et à présent le coté commercial ou je peux développer et mettre à votre service toutes mes compétences sur le terrain pour un soutient technique d'expérience à vos cotés.



J'ai rejoins la société MASNADA spécialisée dans le diamant et convaincu par l’efficacité des outils en PCD, CVD ou MCD, malgré un cout à l'achat plus élevé, les économies générées par les durées de vie exceptionnelles et la suppression des divers réglages qu'imposent les outils traditionnels, apporte un gain généré sans conteste, et en font un avenir technico-économique de référence.