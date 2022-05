Mickael JAULARD LEMASSON

Guide de pêche professionnel diplômé d’État sur le Bassin d'Arcachon.

Pour tout public (individuel, écoles, CE, etc...)



Blog : http://peche-arcachon.over-blog.com



Moniteur - Guide de pêche professionnel membre et titulaire de :



-BP JEPS pêche de loisir option littoral + UCC mer

-Président de la Compagnie des Guides de Pêche de Gironde

-Membre de la Fédération des Moniteurs - Guides de pêche

-Permis côtier, hauturier et fluvial

-PSC1 (Premier secours)

-Animateur Fédération de la pêche en Gironde

-Agréé Inspection Académique

-Agréé Jeunesse et Sport



Consultant Pro-Staff :



-Lowrance

- Hearty Rise



Je suis ouvert sur de nouveaux partenariats, d'opportunités professionnelles visant le domaine de la pêche, la nature et l'environnement.



Mes compétences :

Guidage

Conseiller en électronique marine

Animation, encadrement de groupe

Nature