Mickael Joinet, docteur en physique des matériaux, a développé son expertise durant un peu plus de 3 ans dans le domaine des dépôts protecteurs anti-usure dans le domaine de l’aéronautique au centre de recherche d'EADS à Suresnes (92). Ses implications dans des programmes nationaux et internationaux lui ont permis d’acquérir une première expérience de la gestion de projet.



Il a occupé pendant 4,5 ans le poste de Responsable du pôle mécanique et simulation et du laboratoire de métrologie à Essilor International à Saint Maur des Fossés (94). Son expertise en tribologie, science des matériaux et modélisation des systèmes mécaniques lui ont permis de développer des outils de compréhension et de prédiction pour le développement de nouveaux produits (multinanocouches optiques sur matériaux plastiques).



Il est depuis juin 2012 responsable de l'activité modélisation des procédés de fabrication jusqu'à l'application finale des composites chez Owens Corning à Chambery (73) : groupe leader mondial dans la fabrication de fibres de verre hautes performances pour les applications composites (automobile, éolien, aéronautique). Son expertise en science des matériaux et en mécanique (polymères, métalliques, multi-couches, lois de comportement, endommagement) lui permet de définir les orientations techniques et organisationnelles de son activité. Il développe l'activité de modélisation afin de contribuer au développement des nouveaux produits dans le domaine des composites.

Ce nouveau challenge lui permet de développer ses expertises dans le domaine des composites : procédés de fabrication des composites, matériaux et applications



Mes compétences :

Bancs de test

Composites

Endommagement

Gestion de projet

Management

Management d'équipe

matériaux

Mécanique

Simulation

Simulation numérique

Test

traitements de surface