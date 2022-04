Arnold GRAZIAN

AG CAD est une agence de création et développement produit, experte en design et conception plastique/composite/mécanique. Mes prestations s’articulent autour du produit, de l'idée à son industrialisation. J'aime particulièrement accompagner les start'up, en me positionnant comme leur spécialiste pour concrétiser leurs idées.





Mes compétences :

Conception de produits

METHODES PROCESS

Etude et realisation de moules

Développement produit

Calcul mécanique

Gestion de projet

Matériaux plastiques

CAO SolidWorks

Matériaux composites