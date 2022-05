Mickael JOLIVET

• Compétences Projet

- Chef de projet et Responsable TMA : réalisation de la

phase de cadrage, étude de faisabilité,

planning et affectation des ressources,

encadrement de juniors, stagiaires et front d'une équipe Marocaine et Indienne

- Coordinateur technique : gestion d'équipe

technique, normes de développement,

affectation et suivi des développements, suivi

des transports, encadrement de développeurs

débutants et expérimentés.

- Front Office (TMA) : encadrement de

développeurs débutants, analyse technico-

fonctionnel et métier, interlocuteur privilégié

avec le client final, test fonctionnel et

métier,

rédaction de dossier de réalisation.

- Gestion de la documentation technique, analyses

techniques, chiffrage



• Compétences techniques SAP

- BW : Mise en place projet BI4

- Programmation : Abap/4, Data Dictionary (SM30,

SE14, cluster de vue…)

- Enhancements : User exits, Badi, enhancement

implicite et explicite, enhancement point et

section

- Interfaces : Idocs, ALE, Bapi, EDI, XML, SAP

OLE Automation, SAP Desktop Office Integration

DOI)

- Reprise des données : LSMW, CATT, Batch-Input,

Call Transaction

- Transactionnel : Screen painter, Interactions

avec terminaux portables (Radio fréquence,

pistolet scan code à barre Intermec)

- Reporting : Reports, ALV Classique et Objet

(liste, grille et hiérarchique), Query, Quick

Viewer, Application Log

- Formulaires : Sapscripts, Smartforms, Edition de

formulaires sur imprimantes Industrielles

(Toshiba Tec et Zebra)

- Gestion des transports (STMS), gestion des jobs

- Edition des codes barres à partir de SAP

(impression sur Laser, et imprimantes

industrielles).

- Notions de base sur workflow, et XI



• Compétences fonctionnelles SAP



Processus de base :

- Module PP : Gestion Production.

- Module SD : Gestion des ventes.

- Module MM : Achat.

- Module WM : Gestion des magasins et de

l’emplacement.

- Module RE : Gestion des biens immobiliers



Notions :

- Module FI : Comptabilité Financière.

- Module CO : Contrôle de gestion.

- Module QM : Gestion de la qualité.

- Module HUM : Handling Unit Management.



• Autres compétences techniques

- Imprimantes industrielles TEC, ZEBRA,

- Sabre code à barres Intermec



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Gestion de projet

Management