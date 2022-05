Mickaël JOUAN

Expert dans le domaine de la recherche en biomécanique musculo-articulaire et cardiovasculaire, j’ai développé des compétences techniques dans le domaine de la modélisation tridimensionnelle de segments humains à partir des logiciels TopSolid et Catia à l’UTC et lors d’un stage dans un centre de rééducation fonctionnelle. J’ai étudié les paramètres viscoélastiques des articulations du coude et du genou sur des patients sains et des patients spastiques. Je dispose également de compétences en ce qui concerne les techniques d’usinage (CN, moulage, forgeage, tournage, …) de divers matériaux (polymères, aciers inox, céramique). Je maîtrise également les techniques de caractérisations morphologique et mécanique. J’ai élaboré une nouvelle génération de prothèses vasculaires à base de fibres de polypropylène non-tissées et j’ai conçu l’appareillage permettant de les tester piloté par un programme sous Labview. Ces diverses réalisations se sont déroulées conjointement entre plusieurs laboratoires (industries, hôpitaux et universités), attestant d’une réelle capacité d’adaptation, de dialogue et d’écoute avec les professionnels des différents secteurs. Les différents résultats de ces fonctions m’ont permis de concrétiser mon souhait de continuer dans cette voie. Par ailleurs, j’ai effectué ces travaux en équipe, tant transversales et inter départements, qu’au sein d’unités dédiées, j’ai donc l’expérience du travail de groupe, tout en pouvant être autonome dans les missions qui me sont confiées. De plus, je parle couramment l’anglais.



