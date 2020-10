Mickaël LABAU

Issue dune passion pour le contact avec des «mondes» différents, initialement les sciences, c'est en fait très tôt que mon orientation professionnelle commence, au lycée, sur TI83+, puis sur ordinateur (C++) en autodidacte. Ma formation à EPITA ma permis de guider cette passion et la faire grandir vers d'autres horizons techniques. Bien qu'aimant beaucoup le C++ pour la liberté et la responsabilité qu'il procure, je suis tombé sous le charme du C# par hasard, et ne la plus abandonné depuis. Mon diplôme obtenu, je suis parti dans le monde des SSII pour la possibilité de voir rapidement des projets et des organisations différents. Et surtout espérer trouver des projets de grande qualité. J'étais naïf. La recherche de la qualité du code et de vision à long terme, fondation de toutes les ambitions, ma poussé ensuite vers l'édition de logiciel. Après 10 d'expérience à pétrir du code, j'ai rapidement eu besoin de tenter des approches nouvelles, de transgresser des paradigmes pour en inventer de nouveaux, pour voir ou cela me conduirait. Hors des sentiers battus, ces visions mont permis de résoudre plusieurs problèmes complexes. J'étais devenu architecte logiciel. Aujourd'hui je vois le code comme la cristallisation de l'imaginaire de tous ces gens, qui œuvrent dans des domaines utiles au monde. Ces imaginaires, ces «mondes», évoluent moins vite, mais pourtant façonnent notre monde réel. Mon savoir-faire est un des instruments me permettant de sculpter ces mondes. J'aspire à apporter, aux gens non IT, la sensation que rien n'est impossible, dans leur monde business, pourvu que la vision soit commune. Et, finalement, peut-être, à notre humble échelle, impacter «le» monde.