Mickael LAINET

Manager dans la restauration depuis 10 ans. Je suis à l'affut de toutes opportunités me permettant de gérer une équipe dans un autre secteur d'activité.



Mes compétences :

Gerer une equipe de 10 a 20 personnes

Gerer les problemes clients

Compter les caisses

Passer et receptionner les commandes

Faire appliquer les regles haccp

Verifier le solde du coffre

Valider la recette journaliere

Animer des challenges pour atteindre des objectifs

Former le personnel

Animer des entretiens d'embauche