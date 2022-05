Mickaël LAPOSTOLLE

Je suis actuellement coordinateur régional des plateformes Initiative, au nombre de 12, en Languedoc-Roussillon.



Les Plateformes Initiative sont des associations locales, à but non lucratif, régies par la loi de 1901.



Elles accordent des prêts personnels sans intérêt et sans garantie à des créateurs d'entreprise.



 Ces prêts, qui confortent l'apport personnel en fonds propres des créateurs ou repreneurs d'entreprise, leur permettent ainsi d'équilibrer leur plan de financement et de mobiliser les capitaux bancaires.

 les seuils d'intervention, la nature des entreprises éligibles, le montant des prêts accordés par chaque Plateforme d' Initiative sont votés en Assemblée générale :

Les prêts accordés sont compris entre 1 500 € et 30 000 €



Elles ont une mission d'accueil des créateurs, d'assistance au montage des dossiers, d'expertise des dossiers, de financement des projets. Elles assurent donc une fonction complète de suivi des créateurs d'entreprises.



Elles travaillent pour ceci en partenariat étroit avec les autres structures intervenant en matière de création d'entreprise et en complémentarité avec leurs actions.



 Banques

 Experts comptables

 Compagnies consulaires

 Boutiques de gestion

 Pépinières d'entreprises

 AIRDIE

 Comités d'expansions

 Communes et Communautés de Communes

 Conseil Régional

 Conseils Généraux

 …



Chaque Plateforme Initiative fonctionne selon ses propres critères d'attribution des prêts, définis par un règlement intérieur voté en Assemblée Générale :



 nature des projets, taille, potentiel économique, intérêt local, création d'emplois, montant des prêts, …





