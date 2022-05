Mickael LASZLO

Passionné des technologies numériques, j'ai décidé d'acquérir une expertise en Réalité Virtuelle. J'ai ainsi récemment obtenu le diplôme de Master 2 "Ingénierie du Virtuel et de l'Innovation" aux Arts et Métiers ParisTech de Laval, avec pour ambition de prendre en charge la conception de projets de Réalité Virtuelle.



En parallèle, je nourris également l'objectif de démocratiser la réalisation d'espaces immersifs vastes et économiques, projet dont j'ai commencer l'étude la faisabilité tant technique que commerciale dans le cadre de mon stage de fin d'étude.



Désormais, je participe à l'aventure My Cyber Royaume afin de rendre accessible la Réalité Virtuelle au monde de la santé pour le bien être de patients souffrants de troubles psychomoteurs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement informatique

Réalité augmentée

3D Studio Max

Réalité Virtuelle

Unity 3D

Autodesk Maya

Innovation