Mickaël LE BAILLIF

Développeur et architecte passionné par les enjeux de volumétrie, parallélisme et temps de réponse, je peux apporter mon expertise tant pour améliorer un système existant que pour concevoir et implémenter un nouveau projet.



Il m'est très facile d'apprendre de nouveaux langages et technologies. Je suis capable de rapidement monter en compétences sur des plateformes existantes.



Mes langages de prédilection : Python, C et C++, scripts shell.



Statut travailleur handicapé.



Mes compétences :

SQL

C++

Memcached

Python

Nginx

Apache

Réseau

C

Administration Linux

Haproxy

Shell

Couchbase

Pig (Hadoop)

Expressions régulières

Amazon Web Services

MapReduce

PostgreSQL

Zeromq