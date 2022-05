Mickael LEBRAT

A 43 ans et avec un peu plus de 18 ans d'expérience dans les produits alimentaire, compléments alimentaire, micronutrition et cosmétique bio, j'ai pu m'investir, pleinement dans mes différents postes, évoluer personnellement et faire évoluer positivement mes clients et fournisseurs dont j'ai eu la gestion;

De nature optimiste et avec toujours le même esprit de groupe et fédérateur j'apprécie beaucoup le travail d'équipe, le contact avec autrui ce qui me permet de toujours pouvoir apprendre et de faire aussi bénéficier à mes collaborateurs le fruit de mon expérience et de mon parcours.

Avec comme objectif: l'amélioration continu j'aime pouvoir pratiquer différents sports, participer à diverses activités cultrelles et enrichir mes compétences et connaissances.

Il est toujours sympa de pouvoir lier l'utile à l'agréable.



Mes compétences :

Bio

Cosmétique

Courageux

Créatif

Esprit d'équipe

Fédérateur

Imaginatif

Motivant

Perspicace

Produits bio