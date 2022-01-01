Mickael LEBRUN

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Les serres de rouvroy
- Responsable Pépinière
2013 - maintenant
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Groupe Advitam
- CONSEILLER VENDEUR GAMM VERT
Saint-Laurent-Blangy
2012 - 2012
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ARBRES ET FLEURS
- CONSEILLER VENDEUR
2011 - 2011
VENDEUR PEPINIERE ET MARCHER AUX FLEUR, RÉCEPTION, MISE EN PLACE DES PRODUITS, CRÉATION DE COMPOSITION FLORALE, EMBALLAGE.
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Valeo
- INTERIMAIRE
Paris
2010 - 2011
VÉRIFICATION D’ÉVENTUELLE DÉFAUT SUR DES ALTERNATEUR DE VOITURE.
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Auchan Retail France
- EMPLOYER FRUIT ET LEGUME
Villeneuve-d'Ascq
2010 - 2010
MISE EN PLACE, NETTOYAGE, DÉMARQUE ET RENSEIGNEMENT CLIENT.
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Les Compagnons Des Saisons
- CONSEILLER VENDEUR
WAMBRECHIES
2009 - 2010
VENDEUR EN SERRES CHAUDE, RÉCEPTION, CALCULE DES PRIX DE VENTE, ÉTIQUETAGE, RENSEIGNEMENT CLIENT, EMBALLAGE DES PLANTES.