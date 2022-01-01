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Mickael LEBRUN

DOUAI

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Douai

En résumé

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Entreprises

  • Les serres de rouvroy - Responsable Pépinière

    2013 - maintenant

  • Groupe Advitam - CONSEILLER VENDEUR GAMM VERT

    Saint-Laurent-Blangy 2012 - 2012

  • ARBRES ET FLEURS - CONSEILLER VENDEUR

    2011 - 2011 VENDEUR PEPINIERE ET MARCHER AUX FLEUR, RÉCEPTION, MISE EN PLACE DES PRODUITS, CRÉATION DE COMPOSITION FLORALE, EMBALLAGE.

  • Valeo - INTERIMAIRE

    Paris 2010 - 2011 VÉRIFICATION D’ÉVENTUELLE DÉFAUT SUR DES ALTERNATEUR DE VOITURE.

  • Auchan Retail France - EMPLOYER FRUIT ET LEGUME

    Villeneuve-d'Ascq 2010 - 2010 MISE EN PLACE, NETTOYAGE, DÉMARQUE ET RENSEIGNEMENT CLIENT.

  • Les Compagnons Des Saisons - CONSEILLER VENDEUR

    WAMBRECHIES 2009 - 2010 VENDEUR EN SERRES CHAUDE, RÉCEPTION, CALCULE DES PRIX DE VENTE, ÉTIQUETAGE, RENSEIGNEMENT CLIENT, EMBALLAGE DES PLANTES.

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