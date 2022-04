Delmaere SANDRA

Diplômée de l'ISA Lille en tant qu'ingénieur agronome spécialisé QHSE, ces dernières années m'ont amenée à alterner des missions terrain de responsable QSE et des missions plus transversales telles que le conseil, l'audit, la veille/validation réglementaire (CDC, étiquetage) et la formation.



Attachée à la mise en avant de valeurs telles que l'écoute, l'implication, l'adaptation et le pragmatisme, je mets depuis plus de 8 ans mes compétences et mon expérience au service des industries agroalimentaires, et notamment des TPE/PME, afin de les rendre plus autonomes dans la gestion quotidienne de leur SMQ et dans leurs démarches de certification qualité (IFS/BRC Food et Logistique).



Mes compétences :

Veille réglementaire

Formation Food defense

Formation Hygiène et HACCP

Conseil HQSE

Norme ISO 9001