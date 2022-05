Mickael LEBRUN

10 ans d'expérience dans la GMS spécialisée,

5 ans comme directeur de magasin,

1 an dans le secteur de la promotion immobilière comme responsable de secteur,

m'ont permis d'acquérir de solides capacités managériales et une forte aptitude à assimiler de nouvelles méthodes et technologies.



Après mes 10 années d'expérience chez Décathlon, j'ai choisi d'élargir mes compétences vers l'immobilier neuf et les opérations d'aménagement en prenant en charge le développement foncier et commercial de la société CELEOS sur le territoire de Vannes.

L’aventure m’a plu, me permettant de m'enrichir de compétences abordées dans la grande distribution, mais la défaillance économique de CELEOS à mis un terme à ce parcours.

J'ai ensuite rejoint le cabinet de ressources humaines CAP et SENS pour contribuer au lancement de la société avant de rejoindre le groupe bancaire ARKEA .