Mickael LECOUSTRE

A votre disposition sur notre grande et belle région la Bourgogne,



Un seul message, l'efficacité en améliorant la productivité de votre entreprise en réussissant votre transformation numérique.



Approche Informatique Globale, le Guichet Numérique unique :

- Informatique Matériel

- Logiciels de Gestion

- Bureautique

- Formation

- Maintenance Assistance Technique en Régie, contrat

- Cloud / Sécurité / Téléphonie / Vidéosurveillance / Liens Internet / VPN



Très bonne connaissance du métier de nos clients, dans le but de sous traiter certaines tâches pour qu'elles se focalisent sur leurs vocations premières, leur métier...



Approche Proactive, sous forme d'accompagnement, consultant-conseil avec une expertise reconnue dans le milieu industriel PME-PMI et grands comptes, via une gestion, maîtrise technico-financière des projets.



Je suis à la recherche de croissance externe sur la région.



@ bientôt !



Mail à m.lecoustre@amg-informatique71.com

Tel : +33 6 67 40 61 03



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Sage

IT

Marketing

Vente

Informatique

Réseau

SI

Microsoft