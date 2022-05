Mickael LEFAY

Mon expérience professionnelle m'a permis, sur une courte durée (3 ans), d'acquérir un niveau d'expertise reconnu dans le domaine de la sécurité des réseaux.



Dès le début de ma carrière j'ai du apprendre tous les rouages de ma spécialité : Avant-vente, intégration, formations client, documentation, support, tests et maquettes, veille technologique...



Cette vue globale me permet de me perfectionner plus rapidement sur les différentes technologies et de comprendre tous les aspects de l'intégration d'une solution, de son achat jusqu’à la fin de sa maintenance.



Spécialités :

--------------------------------

LAN/WAN architecture

Routing

Firewall / UTM / Application FW

Proxy / Reverse Proxy

Load-balancing

Authentication

VPN IPSEC/SSL

SMTP Relay

IPS/IDS

Network monitoring

Backup

VOIP

--------------------------------



Maitrise des produits suivants :



Firewall = > Fortinet, PaloAlto, StoneSoft, CheckPoint



Proxy/Filtrage = > Websense, Olfeo, IronPort, Squid



Proxy SMTP/AntiSpam = > IronPort, Fortimail, VadeRetro, Postfix



VPN SSL = > Juniper SecureAccess



Reverse Proxy = > A10 Networks, NetScaller



Sonde Réseau = > SecurActive, Nagios



Sauvegarde = > Arkeia, BackupPC



Réseau = > Cisco, HP



Antivirus = > TrendMicro (Office Scan/Worry Free), Eset



VOIP = > Asterisk/Trixbox, Fortinet (voice series)



Mes compétences :

Réseau

Proxy

Firewall

Sécurité