Mickael LEFEBVRE

Après un cursus universitaire de Biologie finalisé par un Master professionnel d'Imagerie pour la biologie, j'ai intégré en 2008 la division Bio-Industrie d'Olympus France en tant que spécialiste Produit Microscopie Confocale en Sciences de la Vie.



Ce poste a ensuite évolué vers la responsabilité des projets de vente de microscopes confocaux et multi-photoniques, avec l'identification et le suivi des projets jusqu'à leur finalité et au service après-vente, la définition des plans d'actions et des stratégies produits afin de réaliser les objectifs de chiffre d'affaire et de marge.



J'ai pu développer mes compétences en technique de vente et gestion de projets, ce qui a abouti en 2013 à un poste de technico-commercial en microscopie au sein d'Olympus France.



Mes compétences :

Recherche

Vente

Développement commercial

Neurosciences

Physiologie

Aisance relationelle

Gestion de projet

Biologie

Industrie

Autonomie

Marketing

Rigueur

Microscopie optique