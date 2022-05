Chef de mission jusqu'au 30/06/2016 et titulaire depuis Octobre 2015 du D.S.C.G.

Je suis à la recherche d'un nouveau défi dans un cabinet d'audit et/ou d'expertise comptable dans la région parisienne.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Gestion de la relation client

Encadrement

Management

Organisation professionnelle

Conseil fiscal