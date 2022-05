Mickael LELONG

Professionnel du web depuis 15 ans en général et du ecommerce en particulier, j'ai notamment participé à la croissance de pixmania pendant 9 ans puis à celle de Sojeans en tant que directeur technique, maitrisant ainsi tout le périmètre de l'activité ecommerce.



J'ai une expérience forte en conduite de projet, développement et dans l'encadrement d'équipes de développement (y compris nearshore & offshore).



Depuis 2015, je suis indépendant, j’accompagne les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur projets. J'aide mes clients dans la construction, l'optimisation, la gestion de leur boutiques et des différents outils de gestion.



Spécialisations : Conduite de projet, E-commerce, Méthodes Agiles, Photographie

Techno : PHP, Symfony, Doctrine, Twig, Varnish, Redis, Memcached



Mes compétences :

E-commerce

Scrum

Back office

Échange de données informatisé

Gestion de produit

Scrum master

Logistique

Gestion de projet web

Symfony2

MVC

Varnish

Management

SEM

Conseil IT

Gestion de projet

PHP 5

Agile Development

SEO

Monitoring

Monétique