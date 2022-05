Mathilde TOYON

18 ans d'expérience en organisation, gestion de projets et maintenance fonctionnelle des systèmes d'information, en retournement d'entreprises et transformation des organisations.

9 ans chez Ernst & Young dont 4 en audit financier et 5 en tant que consultante en organisation et systèmes d'information.

5 ans dans l'e-commerce chez Pixmania, d'abord en tant que Directrice des projets Finance Systèmes d'information, puis en tant que Directrice Projets Organisation et systèmes pour toute la société, responsable des projets liés à la plateforme e-commerce.

Management d'équipes de chefs de projets (5 à 10 en interne + consultants externes).



Mes compétences :

Organisation

Finance

Gestion de projet

Internet

Système d'information

Maîtrise d'ouvrage