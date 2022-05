Mickael LERIN

Fort de mes précédentes expériences professionnelles en cabinets spécialisés en propriété industrielle et de mon poste actuel de juriste marques, je suis confronté aux tâches et aux exigences spécifiques requises par la fonction de juriste en propriété industrielle.



A ces différents postes, j'ai eu pour mission l'élaboration de libellés, le suivi de dépôt de marque en vue de surmonter d'éventuelles objections de l'INPI et de l'OHMI ou d'oppositions de tiers devant ces mêmes offices, la défense de marques antérieures enregistrées ou encore la rédaction de contrats et divers accords.



Ouvert aux autres et soucieux de me perfectionner j'ai pour objectif constant d'apporter mon concours au développement d'un groupe.



Mes compétences :

Juriste

Propriété industrielle