Je m'appelle Mickaël Malville, je suis diplômé d'un DUT en Techniques de Commercialisation, et durant ma carrière, malgré les défis j'ai toujours su faire preuve d'adaptation et de persévérance. Il suffit parfois de se donner simplement les moyens pour atteindre ses objectifs. Mon expérience, je l'ai construite sur le terrain au contact des clients. Toujours soucieux de la qualité du service rendu j'ai su mettre à profit ma personnalité et mes compétences pour répondre aux attentes.



En 2008, j'intègre la société Cdiscount.com, leader du e-commerce en France, en tant que Conseiller Client BtoC puis rapidement en tant que Conseiller BtoB. Aimant les challenges, j'accepte par la suite le poste de Chargé de Formation au sein du Service Clients de Cdiscount, poste que j'occupe encore aujourd'hui.



Loin de mon cursus scolaire, c'est en autodidacte que j'apprends les ficelles du métier de formateur. L'ingénierie pédagogique, la construction de module de formation classique ou e-learning, la conception de programme de formation et le suivi du déploiement des formations n'ont aujourd'hui plus de secret pour moi. Rattaché à l'équipe Qualité, j'administre aujourd'hui tout au long de l'année entre 800 et 1600 déploiements en formation initiale ou formation continue.



Ayant l'esprit d'entreprendre et l'envie d'aller vers de nouveaux horizons, j'ai créé en Octobre 2015 ma société Buzz&Conseils, proposant des services de conseils aux entreprises. J'accompagne ainsi des artisans, des commerçants, des dirigeants de PME dans leur transformation numérique. Offrant un accompagnement en Communication Numérique, je mets en avant au quotidien, les bienfaits de l'internet et des réseaux sociaux pour les petites structures.



Mes compétences :

formation

e-commerce

vente en ligne

commercialisation

marketing

formateur

commerce

service client

grande distribution

eLearning

Webmarketing