Mickaël MANERA

Bonjour,



Possédant un profil specialisé dans le secteur de l’Agro-alimentaire, je cherche à me diversifier et m’orienter vers la gestion de système de management Qualité, l’Audit ou le Consulting QSE

Afin de mener à bien ce nouvel objectif professionnel et personnel, je suis en recherche active de toute entreprise ou organisme sensible à l’accueil d’un alternant ou contrat de professionnalisation en QSE pour la rentrée d’Octobre 2017 (durée de 12 mois).



Très polyvalent, je dispose de bonnes connaissances en Qualité/Hygiène/Sécurité Alimentaire (SDQ, veille documentaire, satisfaction clients, gestion d’Audit interne, microbiologie) ainsi qu’en gestion de projets d’amélioration (R&D, Travaux Neufs, Process, résolution de problème, analyse des risques).



La pluralité de mes missions m’ont donné l’opportunité d’utiliser de nombreux outils/méthodes nécessaires à l’amélioration continue d’un processus, tels que : PDCA/DEMING, AMDEC, 8D, Ishikawa (7M), 5P, Shewhart, Gantt, PERT, 5S, Krosby, KAIZEN, 6Sigma, Audit RONDS/5S, SWOT, PESTLE, Porter’s 5 Forces.



N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Merci,



Mickaël



Mes compétences :

Autonomie

Combatif

Synthèse rédactionnelle

Travail en équipe

Proactivité

Animation d'équipe

Dynamisme

Ecoute

Rigueur