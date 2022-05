Mickael MARIN

Après 5 années responsable d'un portefeuille client dans un grand groupe d'assurance, j'intègre le groupe PROP en 2005 avec la responsabilité de développer et promouvoir la distribution des produits PROP dans le secteur Médico-social sur la Région Centre et Poitou-Charentes.

En 2010, j’accompagne la croissance du Groupe dans le secteur sanitaire médico-social sur un poste de responsable d’équipe comprenant commerciaux et conseillers expert en hygiène sur les régions Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne et Centre.

Dans un secteur en constante évolution en matière d’achat et qualité, j’ai pour mission l’animation des ventes, le management d’équipe, pour le développement et l’accompagnement de concept d’hygiène sous assurance qualité dans les établissements sanitaires et médico-sociaux (EHPAD, USLD, Handicap..)