Mickael MARTEL

Après une expérience de 3 années au sein d'un Comité de Bassin d'Emploi en tant que chargé de mission puis directeur, j'ai rejoint la Maison de l'initiative et de l'emploi du Roubaisis en tant que chargé d'études.

J'y ai pris des fonctions d'observation territoriale, d'évaluation, et de pilotage des bases de données.

Depuis septembre 2013, je pilote le plan d'action métropolitain pour l'emploi et la formation dans la filière Numérique et anime le projet TonJOBnumerique dans la métropole Lilloise.



Spécialiste des questions d'emploi/formation, je peux intervenir sur des thématiques diverses telles que :

la création d'entreprise,

les ressources humaines, et notamment la GPECT (GTEC)

les études prospectives emploi,

Les analyses socio-économiques

l'anticipation des mutations économiques

les clauses sociales,

les zones franches

ou encore l'animation du dialogue social élargi.





Administrateur de la SMENO depuis 2005, j'y met à profit mes expériences diverses pour animer notamment la politique commerciale de l'entreprise



Mes compétences :

Conduite de projet

Développement territorial

Développement économique

Dialogue social

Chargé de mission

GPEC

Lille

revitalisation