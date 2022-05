Mickael MARTIN

A la recherche constante d'amélioration et de nouvelles compétences, je suis quelqu'un de curieux, qui aime affronter les difficultés et les résoudre. Impliqué dans mon travail, je sais faire preuve de discernement et être méthodique.



D'un tempérament sociable et joyeux, je m'adapte vite en toute situation, et réussi souvent à me faire apprécier des autres collègues.



J'aime prendre les directives d'un projet, mais ce n'est pas pour autant que je ne sais pas reconnaître qu'une idée est meilleure que la mienne.



Mes compétences :

Systèmes et réseaux

JavaScript

Base de données

MySQL

C

HTML 5

CSS 3

C++

Java

PHP 5

Architecture

SQLite

Microsoft SharePoint