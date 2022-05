Toujours soucieux d'apporter le meilleur pour mon entreprise, je cherche a optimiser la rentabilité de mes produits. Manager dans l'âme, je sais reconnaitre et disposer des compétences de chacun.

Gestionnaire d'une zone commerciale, je suis exigent avec mes performances de vente. J'ai bien sûr une préférence pour les produits à marge.



Habitué aux enseignes spécialisées dans les produits "pour la maison", de l'électroménager à l'ameublement, j'ai développé une facilité d'adaptation. Ce qui me rend autonome et performant rapidement.



De nature sérieux mais néanmoins agréable, j’exerce mon activité dans la communication avec les autres. Le travail en équipe est, bien évidemment, un facteur de réussite, ne serait-ce pour corriger les erreurs stratégiques.



En espérant à bientôt dans votre entreprise!



Mickael Martin





Mes compétences :

Management