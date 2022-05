Mickael MARTIN

Je viens du technique et je me suis spécialisé dans la finance, je développe le crédit immobilier, le rachat et la restructuration avec le groupe Vanetys, économie d'impôt avec mastrim développement. Rechercher pour notre clientèle de particuliers ou professionnels dans le cadre de reprises ou création d'entreprise les meilleures conditions de taux. Contrairement à l'offre standard des courtiers classiques, nous procédons à un audit complet et à un conseil personnalisé, ce qui nous permet d'obtenir les meilleures conditions pour nos clients. Je suis courtier en credit, professionnels et particuliers.

Le courtier en crédit pratique l’activité nommée « courtage ». Il se place en intermédiaire entre l’emprunteur et les banques. Son rôle encore mal connu du grand public, s’avère déterminant dans la recherche d’un crédit. Il doit obtenir pour son client le meilleur taux possible et les meilleures conditions d’emprunt auprès de ses banques partenaires.



Le courtier fait gagner du temps aux entrepreneurs en se chargeant de monter le dossier, de le présenter et de communiquer avec ses partenaires. De plus il identifie à priori les interlocuteurs adéquats, ce qui évite des réponses de principe d'une agence qui pourraient par la suite s'avérer négatives.



A votre entière disposition.





