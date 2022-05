Mickael MARTINEAU

Je suis tout d'abord un passionné de l'électronique (BEP) et c'est après avoir intégré l'INSA de Toulouse que j'ai décidé de diversifier mes compétences vers les réseaux et télécoms. J'ai ensuite choisi de terminer mon cursus par une option micro-électronique qui est validée par un DEA "Conception de Circuits Microélectroniques et Microtechniques" (CCMM).



Ma formation m'a préparé à travailler dans les domaines de l'électronique, de l'informatique et des télécoms.



Je suis à présent prêt à étudier toute proposition sérieuse d'embauche que ce soit dans les domaines de compétences validées par mon diplôme ou dans des domaines différents, notamment du commerce international. Ma formation m'a permis d'acquérir une culture technique très variée et j'ai ainsi quelques connaissances en mécanique, physique et chimie.



Je souhaite débuter ma carrière à l'étranger et je suis prêt à apprendre de nouvelles langues pour cela.



Mes compétences :

Altium

Altium Designer

Assembleur

Autonomie

Cadence

Curiosité

Eclipse

Electronique

Génie logiciel

Informatiques

JAVA

MEMS

Polyvalent

Protel

Réseaux informatiques

Télécoms

Transmission

VHDL

VxWorks