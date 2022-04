Clotilde PALLIER

Responsable Qualité et Développement Durable, Carrefour Chine, j'ai trois ans d'experience en management de la qualite en grande distribution. J'ai pu y developper en autre mes competences en:

- gestion et coordination de projets

- gestion du risque

- organisation

- management d'equipe



Par ailleurs, je suis tres flexible et adaptable comme le prouve mes experiences a l'international.



Mes compétences :

Adaptabilité

Adaptable

Agroalimentaire

Autonomous

Distribution

Food

Food industry

Grande distribution

Initiative

International

Mobile

Qualité

Quality

Retail